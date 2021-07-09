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بعملية استباقية.. الشرطة الاتحادية تُجهز على "إرهابي" في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-07-09T21:02:59+0000
بعملية استباقية.. الشرطة الاتحادية تُجهز على "إرهابي" في كركوك

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني، يوم الجمعة، بمقتل "إرهابي" في عملية استباقية للشرطة الاتحادية بمحافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من اللواء الثامن عشر ومفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، نفذت عملية أمنية نوعية، أسفرت عن قتل الإرهابي المكنى (ابو قيصر) بعد نصب كمين محكم له ومحاصرته في قرية (لسان) بناحية الرشاد جنوب غربي كركوك".

وأضافت أن "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ العمليات الاستباقية والتعرضية وملاحقة العصابات الإرهابية".

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