بعملياتٍ نوعية.. الأمن العراقي يقبض على 25 مقاتلاً بداعش

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي يوم الجمعة بإلقاء القبض على 25 مقاتلاً في تنظيم داعش بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة ايام تمكنت من القاء القبض على (25) عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف تنظيم داعش، ويعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى دوواين مختلفة، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين.

وأضاف البيان أنه جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة اثناء معارك التحرير، مشيرا إلى أنه تمت احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم.