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بعمليات منفصلة .. القوات العراقية تقبض على 8 عناصر من تنظيم داعش

Category: أمـن

Date: 2022-01-05T08:54:06+0000
بعمليات منفصلة .. القوات العراقية تقبض على 8 عناصر من تنظيم داعش

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الأربعاء بالقاء القبض على 8 عناصر بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش في العاصمة بغداد، ومحافظتي كركوك وديالى.

ووفقا لبيان صادر عن الخلية فإن اربعة منهم تم القبض عليهم في محافظة بغداد ل"عملهم بما يسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة والمساجد ، فيما تم القبض على ثلاثة في محافظة كركوك لانتمائهم لداعش بصفة مايسمى امني قاطع الكرمة".

وأشار البيان إلى أن "الارهابي الثامن القي القبض عليه في محافظة ديالى والمؤشر اسمة ضمن قاعدة بيانات".

ونوه البيان إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

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