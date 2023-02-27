بعمليات منفصلة.. الاطاحة بثلاثة "إرهابيين خطرين" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الإثنين، الإطاحة بثلاثة "إرهابيين خطرين" في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها تمكنت من الإطاحة بثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب)احدهم الارهابي المكنى ابو وهيب وهو من الارهابيين البارزين والمتابع من قبل ابطال وكالة الاستخبارات بعد هروبه الى احدى دول الجوار والاخر الارهابي المكنى ابو انس والذي عمل ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية الجنوب والارهابي الثالث والذي اختصر دورة بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش بمايسمى قاطع ديالى، فضلا عن كونة عنصر اسناد ومراقبة داخل البساتين في المحافظة ذاتها وتقديم معلومات عن تحركات القوات الامنية هناك".

واشار البيان الى "تصديق اقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيًا بالاعتراف".