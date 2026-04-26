بعمليات في بغداد والإقليم.. مكافحة الإرهاب يطيح بـ4 دواعش (صور)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الأحد، إلقاء القبض على أربعة متهمين بالانتماء الى تنظيم داعش بعمليات أمنية متفرقة نفذتها في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، ومحافظة الأنبار والسليمانية وديالى.

وأكد الجهاز في بيان، أن قواته نفذت الاعتقالات ضمن سلسلة واجبات "نوعية" في إطار العمليات الاستباقية المستمرة لملاحقة بقايا التنظيم المتشدد، مستندة في ذلك إلى معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعة ميدانية مكثفة، أوامر قبض قضائية في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضح، أن "العملية المنفذة في السليمانية تمت بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في المحافظة، فيما شهدت عملية ديالى تنسيقاً مشتركاً مع قيادة شرطة المحافظة، لضمان دقة التنفيذ وسرعة الإطاحة بالمطلوبين".

ووفقا للبيان، فإنه "وبعمليتين منفصلتين في محافظتي (ديالى، كركوك) ضمن اطار جهود القوات في تنفيذ واجبات التفتيش والتطهير تمكنت من تدمير وتخريب عدة أوكار لداعش"، مؤكداً أن "عملياته مستمرة بوتيرة تصاعدية، ضمن استراتيجية مكافحة الإرهاب للوصول الى عراق آمن مستقر".