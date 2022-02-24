بعمليات استباقية.. قوات الامن تلاحق داعش في 7 قرى ساخنة بديالى

شفق نيوز/ اعلن مصدر في شرطة ديالى، يوم الخميس، تنفيذ عمليات امنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش في قرى شمالي قضاء المقدادية الواقع على بعد 40 كم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة مشتركة من شرطة المقدادية والمنصورية ومفارز الجهد الهندسي والاتصالات ومكافحة المتفجرات، نفذت عمليات دهم وتفتيش لقرى خمس جسور، والحمندلية، وتوكل، وشاقراق، وولوش، والشماملة، وجزيرة وبساتينها شمالي المقدادية والمناطق المحاذية لحوض نهر ديالى من جهة ناحية المنصورية".

وبين ان الغرض من هذه العمليات هو "لملاحقة العصابات الارهابية وتدمير اوكارهم وتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين، ومنع الارهابيين من ايجاد ملاذاً امناً في القرى وغابات البساتين اطراف قضاء المقدادية".

واضاف المصدر ان "العمليات وقائية واستباقية لمنع عودة بؤر ومفارز داعش الى قرى المقدادية الساخنة وفرض الامن وحماية السكان من أي هجمات او تعرضات إرهابية مباغتة".

واشار الى "استمرار تعقب الارهابيين والمجرمين في جميع قواطع المسؤولية، الامر الذي انعكس على استقرار الاوضاع الامنية في عموم المناطق الساخنة بديالى".

وتعد مناطق شمالي المقدادية من البؤر الساخنة لتنظيمات القاعدة وداعش وشهدت خلال السنوات الماضية هجمات وحوادث استهدفت قوات الامن والسكان.