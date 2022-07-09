بعملة مزيفة و"لهجة خليجية".. اعتقال محتالين نفذا 40 عملية نصب في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم السبت، باعتقال محتالين اثنين سرقا أموال الضحايا من خلال خداعهم بعملة مزيفة والادعاء أنهما خليجيان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب الكرادة، عن وجود عصابة يتحدث أفرادها باللهجة الخليجية بلاحتيال عليهم وسرقة أموالهم باستخدام العملة المزيفة، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة".

وأضاف "بعد التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى الجناة والقبض عليهما، وبعد إجراء التحقيق مع المتهمين أعترفا بقيامهما بـ٤٠ عملية نصب واحتيال على المواطنين".

وأشار المصدر إلى " تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".