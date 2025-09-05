بعضهم أُخفيوا بأكياس إسمنت .. احباط "أضخم" محاولتي تهريب للبشر في العراق

شفق نيوز- بغداد

أحبط جهاز الأمن العراقي، اليوم الجمعة، شبكة لتهريب أجانب عبر الأراضي العراقية، انتهتا بضبط 194 شخصاً دخلوا البلاد بصورة غير شرعية.

وذكر بيان صادر عن الجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية أمن ديالى، تمكن الفريق التكتيكي - سرية ديالى من نصب كمين على الطريق الرابط بين ديالى وبغداد، أسفر عن ضبط شاحنة مموّهة محمّلة بأكياس إسمنت للإيهام بأنها مواد بناء، لكنها كانت تخفي داخلها 125 شخصاً أجنبي الجنسية".

وأكمل: "نتيجةً للتحقيقات واستكمالاً للواجب وخلال ساعات، تم الاعتراف بوجود وكر في محافظة كركوك، لتتحرك القوة بتنسيق استخباري مع مديرية أمن كركوك، لمداهمة الموقع الذي أفضى إلى ضبط 69 شخصاً أجنبي الجنسية"، مشيرة إلى أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".