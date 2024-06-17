"بعضها تم تهيئته حديثاً".. تدمير مضافات وأوكار لداعش في صحراء الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الاثنين، ضبط عدد من مضافات وأوكار وكهوف تابعة لعناصر في تنظيم داعش بمنطقة الكعرة في صحراء الأنبار.

وذكر بيان للمديرية أنه تم العثور على ورشة تصليح ومواد احتياطية للعجلات وعدة حفر ومواد غذائية وتجهيزات أخرى ومواد متنوعة، وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً وطمر المضافات بالكامل.

كما لفتت إلى أن بعض المضافات تم تهيئتها حديثاً.