بعد 9 سنوات من الابتزاز.. الشرطة المجتمعية تحفظ عائلة كربلائية من التفكك

شفق نيوز/ أنهت الشرطة المجتمعية في كربلاء، معاناة امرأة كربلائية تعرضت للابتزاز طيلة تسع سنوات من قبل شخص من محافظة ميسان.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، يوم الأحد، أن امرأة في محافظة كربلاء اتصلت بالشرطة المجتمعية وطلبت منها وضع حد لحالة الابتزاز التي تتعرض له من قبل شخص وعدها بالزواج منذ تسع سنوات ولم يف بوعده، فلما تزوجت هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينت أن الشرطة المجتمعية تحركت بشكل سريع للوصول إلى المتهم وواجهت بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المرأة.