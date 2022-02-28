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بعد 8 سنوات في الاعتقال.. العراق يحكم بالإعدام شنقاً لعنصرين من تنظيم القاعدة نفذا مجزرة ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-28T13:15:45+0000
بعد 8 سنوات في الاعتقال.. العراق يحكم بالإعدام شنقاً لعنصرين من تنظيم القاعدة نفذا مجزرة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بالاعدام بحق ارهابيين اثنين من اهالي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت ضد متهمين اثنين من تنظيم القاعدة تمت إدانتهما بقتل مجموعة مواطنين في منطقة اللطيفية في العاصمة بغداد، مبيناً أن المدانين كانا في الاعتقال منذ 8 سنوات".

وبين المصدر، ان " قرار الحكم صدر استنادا لاحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وكانت اللطيفية أحد أضلاع ما يعرف بـ"مثلث الموت" بالإضافة إلى المحمودية واليوسفية، حيث نشطت مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة وعصابات لصوص نفذت مجازر بحق مواطنين وقوات أمنية بعد 2004.

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