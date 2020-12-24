بعد 72 ساعة.. بغداد وأربيل تطيحان بقتلة مرشح للانتخابات

شفق نيوز/ أعلن الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، القبض على قتلة احد مرشحي الانتخابات المقبلة خلال 72 ساعة من العملية، مشيرا الى ان الاعتقال جرى في اقليم كردستان.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بعد متابعةٍ ميدانيةٍ دقيقة مدعومة بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بحادثة اغتيال المحامي (عبد المنعم رشيد السلماني) احد مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنزله في حي الجامعة ببغداد".

وأضاف "تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في شمال العاصمة خلال اثنين وسبعين ساعةً بعد استحصال الموافقات القانونية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في إقليم كُردستان من اعتقال مرتكبي العملية الإجرامية والبالغ عددهم شخصين اثنين، وذلك بعد تعقبهم اثناء هروبهم إلى محافظة السليمانية، وقد ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم اثناء تنفيذ الجريمة".

واشار البيان الى "تدوين اقوالهم اصولياً، واحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

وافاد مصدر أمني مسؤول في 20 كانون الثاني 2020، بالعثور على جثة شخص قتل داخل منزله في احد احياء غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثة المدعو (ع.ر) مقتولا داخل حديقة منزله ضمن منطقة حي الجامعة برصاصة في منطقة الظهر من الجسد.

وتنشر وكالة شفق نيوز، ادناه مقطع فيديو يظهر جريمة القتل التي جرت قبل ثلاثة ايام