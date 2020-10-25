بعد 6 أيام.. القوات الأمنية تنهي عملية تطهير جزيرة "كنعوص" بالكامل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأحد، بانتهاء العمليات العسكرية في جزيرة "كنعوص" بعد استمرارها لـ 6 أيام متتالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية تطهير جزيرة كنعوص انتهت بعد تجريف الجزيرة بالكامل باستخدام عشرات الجرافات في تجريف ودفن الادغال فيها".

وأضاف المصدر، أن "العملية أسفرت عن تدمير 5 مضافات في الجزيرة والعثور على مخبأ للأسلحة والعتاد بالإضافة إلى اعتقال داعشي واحد كان يحاول الهروب عبر النهر"، لافتاً إلى أن تضحيات القوات الأمنية كانت جريحاً واحداً فقط من قوات الحشد الشعبي".

ورجح المصدر، "هروب ما تبقى من عناصر داعش الذين كانوا متواجدين في الجزيرة عبر النهر قبل انطلاق العملية"، مشيراً إلى أن "الإنجاز الأهم هو تجريف هذه الجزيرة بالكامل ومحو تضاريسها التي كانت تعد المنطقة الأصعب على القوات العراقية".

اما في ناحية الشورة التي شملتها العملية قال المصدر أن "القوات العراقية قتلت عنصرين من داعش داخل احد الانفاق في جبل قرية زلحفة بعد ورود معلومات استخبارية عن تواجدهم في النفق".

وبين المصدر ان "كلا العنصرين قتلا بضربة جوية وتم تدمير وتجريف النفق بعد قتلهما لمنع الإرهابيين من العودة الى هذا المكان مرة أخرى".

وتقع جزيرة كنعوص جنوب الموصل، وهي عبارة عن مسطحات مغطاة بالأشجار بين أفرع من نهر دجلة ويقول القادة العسكريون في المنطقة إن عناصر التنظيم يستغلون "تعقيدها الجغرافي" لشن هجمات منها باتجاه القوات العسكرية المرابطة في المنطقة.

ويقسم السكان المحليون الجزر إلى جزيرتي "كنعوص الكبيرة وكنعوص الصغيرة".



