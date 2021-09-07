بعد 5 أيام على اختطافه .. داعش يفرج عن مدني في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بأن تنظيم داعش أفرج عن مدني بعد أيام على اختطافه من أحدى القرى في محافظة كركوك المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن التنظيم المتشدد أفرج اليوم عن المواطن "معروف نعمة" بعد خمسة ايام من اختطافه من قرية "شحل" التابعة لناحية "سركران".

وشهدت الناحية المذكورة الخميس الماضي هجوماً، أسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة 7 مدنيين بجروح، فيما كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ناصر هركي، عن انسحاب قوات الجيش العراقي من المنطقة على خلفية الهجوم، وذلك قبل أن تعود إلى المنطقة مجدداً.

وجاء حديث هركي لوكالة شفق نيوز بعد قيامه، يوم الجمعة، بجولة ميدانية في المنطقة التي شهدت هجوما لداعش في ناحية سركران التابعة لقضاء الدبس.

وقال هركي إن قوات الجيش التي تتولى تأمين المنطقة انسحبت على خلفية الهجوم، وهو ما أثار مخاوف الأهالي ودفع البعض إلى النزوح خشية تعرضهم لهجمات أخرى.

في الأثناء، أفادت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، بـ"عدم صحة المعلومات التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بإخلاء عدد من مقراتها"، مبينة أنها "معلومات كاذبة ويروجها من يسعى لدعم الانشطة الارهابية".

وأضافت في بيان أنها "ستقيم دعاوى بالمحاكم المختصة بتهمة ارباك الوضع الامني في المحافظة".