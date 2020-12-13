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بعد 5 سنوات من التحرير.. وصول عجلتي سونار الى الموصل

Category: أمـن

Date: 2020-12-13T12:36:30+0000
بعد 5 سنوات من التحرير.. وصول عجلتي سونار الى الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاحد، بوصول عجلتي سونار الى المحافظة لنصبهما في السيطرات المهمة داخل مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عجلتي سونار وصلتا، مساء امس، الى مدينة الموصل لنصبهما في السيطرات المهمة داخل المدينة"، موضحاً أن "احدى العجلات سيتم نصبها في المدخل الجنوبي للمدينة (سيطرة العقرب)، والاخرى سيتم نصبها في احد المداخل الشمالية".

وأضاف المصدر، أن "وجود هذه العجلات في المدينة مهم جداً"، مبيناً أنه "رغم مرور 5 سنوات على اعلان النصر على داعش، إلا أن الموصل حصلت عليها مؤخراً بعد أن وافق وزير الداخلية على تزويد المحافظة بها".

وأشار المصدر الامني إلى "أنها ستكون مهمة بالنسبة للمحافظة والسيطرة على المداخل المهمة فيها"، مؤكداً أن "هناك حاجة للمزيد من هذه العجلات لنصبها في المداخل الرئيسية للمحافظة وليس مدينة الموصل فقط".

يشار إلى أن الحكومة العراقية قد اعلنت في العام 2017 انتهاء العمليات العسكرية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ضد تنظيم "داعش" بعد استعادة كامل السيطرة على الاراضي التي احتلها التنظيم في اواسط العام 2014 وبينها محافظة نينوى.

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