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بعد 5 ايام من زواجه.. شاب كوردي يلقى حتفه على يد نسيبه

Category: أمـن

Date: 2021-10-18T15:21:29+0000
بعد 5 ايام من زواجه.. شاب كوردي يلقى حتفه على يد نسيبه

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في شرطة كرميان، يوم الاثنين، بمقتل شاب على نسيبه بسبب خلاف عائلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من العمر يسكن قضاء كفري قتل على يد شقيق زوجته بسبب خلاف عائلي، بعد خمسة أيام من زواجه".

وبين ان "الجريمة وقعت في قضاء كفري بعد ذهاب الشاب وعائلته الى أهل الزوجة وهم أقاربه في قضاء كلار لحسم الخلاف وفي تلك الاثناء استدرجه شقيق زوجته خارج المنزل واطلق عليه النار ليفارق الحياة بعد نقله الى المستشفى متاثرا بجراحه".

واضاف ان "قوات الامن اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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