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بعد 3 أعوام من الجريمة.. السجن المؤبد لقاتل سائق "تاكسي" في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-01-25T12:28:59+0000
بعد 3 أعوام من الجريمة.. السجن المؤبد لقاتل سائق "تاكسي" في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الثلاثاء، بأن محكمة الجنايات حكمت بالسجن المؤبد على احد المدانين بجريمة قتل شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار اصدرت حكما بالسجن المؤبد على متهم تمت ادانته بقضية قتل سائق سيارة أجرة قبل ثلاثة اعوام".

وبين أن "الجاني اعترف بأنه استأجر المجنى عليه من قضاء الشطرة الى منطقة ريفية بقضاء النصر، وحدثت مشادة كلامية جراء نقاشات عامة وتطورت الى شجار ادى الى مقتل المجنى عليه".

واشار الى ان "القرار صدر استنادا لاحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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