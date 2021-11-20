بعد 24 ساعة على اختطاف 3 رعام اغنام في الأنبار .. داعش يطلق سراح أحدهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة الأنبار، يوم السبت، بإطلاق تنظيم داعش سراح مختطف بعد 24 ساعة على اختطافه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد قيام عناصر داعش، يوم امس الجمعة باختطاف ثلاثة رعاة أغنام من منطقة الطبعات ( 70 كم غربي قضاء الرطبة أقصى غرب الانبار )، قاموا مساء اليوم، بإطلاق سراح أحدهم، لأسباب لا زالت مجهولة".

وبين، بأنه "لا يزال مصير المختطفين الاثنين الآخرين، مجهولاً، وبعد التحقيق مع الشخص الذي تم إطلاق سراحه، أكد عدم علمه بهم، ولا بالمكان الذي كانوا يحتجزونهم به حتى".

واضاف المصدر "لم نتمكن من معرفة السبب وراء إطلاق سراح المختطف، وتمسكهم بالبقية، وحتى ان الشخص نفسه يجهل ذلك".

وكان مصدر أمني في شرطة الانبار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، يوم أمس الجمعة، بقيام عناصر تنظيم داعش، باختطاف ثلاثة من رعاة الأغنام، المتواجدين في المناطق الصحراوية المحيطة بقضاء الرطبة.