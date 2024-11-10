بعد 24 ساعة.. اعتقال قاتل نجل مختار حي عرفة في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية في محافظة كركوك، يوم الاحد، بتمكن الشرطة من الوصول إلى قاتل نجل مختار عرفة بأقل من 24 ساعة وألقت القبض عليه شمال المحافظة.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة رحيماوا في قيادة شركة كركوك تمكنت من الوصول إلى قاتل نجل مختار حي عرفة والذي قتل بطعنات من قبل صديقه".

ولفت المصدر إلى أن "المجرم كان هارباً، وبعد متابعة مستمرة على مدار 24 ساعة تمكنت قوة من اجرام شرطة رحيماوا من الإيقاع بالقاتل واعتقاله".

وأضاف المصدر أن "القاتل الان رهن الاعتقال وقد اعترف ابتدائيا بقيامه بقتل صديقه وسوف يتم رفع أوراقه التحقيقية للقاضي لينال جزائه العادل".

وكان مصدر طبي في محافظة كركوك، مساء أمس السبت، أن نجل مختار حي عرفة قتل طعنا بالسكين شمال غربي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نجل مختار حي عرفة شمال غربي كركوك لقي مصرعه بعد تلقيه عدة طعنات من صديق له بسبب شجار وقع في منطقة عرفة".

وأضاف المصدر ان "الجثة وصلت الى دائرة الطب العدلي في مستشفى آزادي التعليمي حيث انها كانت تحمل طعنات في منطقة البطن وبسبب الطعنات كانت الجثة تعاني من نزيف داخلي شديد".

وأشار المصدر إلى أن "قوة من الشرطة كانت قد نقلت جثة الشاب محمد نجاة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة وعممت أوصاف الأشخاص الذين كانت بسببهم نشبت المشاجرة".