بعد 16 عاماً.. القضاء العراقي يثبت حكم الإعدام بحق 31 مداناً من انصار اليماني

شفق نيوز/ قررت محكمة جنايات ذي قار، يوم الثلاثاء، الإبقاء على الحكم السابق الصادر بحق جماعة انصار اليماني، بعد 16 عاماً على الحادثة المروعة التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة في كانون الثاني 2008.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت ضد 31 مداناً من أنصار جماعة اليماني، وهو الحكم ذاته الذي صدر بحق أنصار الجماعة في عام 2009، وذلك عن جريمة مهاجمة أماكن الجيش والشرطة والدوائر الامنية في ذي قار منتصف كانون الثاني من عام 2008".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لأحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

وشهدت محافظة ذي قار في منتصف شهر كانون الثاني من عام 2008 هجوما عنيفاً قامت به جماعة مسلحة تدعى أنصار اليماني، حيث أدى الهجوم إلى مقتل رجال أمن بينهم ضباط كبار منهم امر فوج الطوارئ آنذاك (ابو لقاء الجابري) ومواطنين عزل، فضلا عن إصابة الآخرين.