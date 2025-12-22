بعد 15 يوماً.. شرطة النجف تحرر فتاة مختطفة من الديوانية

شفق نيوز- النجف

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، تحرير مختطفة من محافظة الديوانية بعد اختطافها لمدة 15 يوماً.

وقالت القيادة في بيان لوكالة شفق نيوز، إنه" معلومات وردت عن اختطاف مواطنة مع احتمالية وجودها ضمن قضاء الكوفة".

وأضافت أن "مفارز مكافحة إجرام الكوفة باشرت بالإجراءات اللازمة، وتمكنت خلال 48 ساعة من وصول المعلومة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، من تفتيش دور المتهمين ضمن ناحية العباسية، وتحرير المختطفة سالمة، وإلقاء القبض على المتهمين وفق المادة 421 من قانون العقوبات".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين تم توقيفهم من قبل محكمة تحقيق العباسية، وإكمال الإجراءات القانونية بحقهم"، لافتاً إلى أن "الفتاة كانت مختطفة منذ 15 يوماً".