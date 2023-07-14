بعد 15 عاما من الإغلاق .. رفع 5 نقاط تفتيش وفتح عشرات الطرق المغلقة في سامراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، برفع 5 نقاط تفتيش وفتح عشرات الطرق المغلقة في قضاء سامراء جنوب شرق تكريت بعد 15 عاما من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سرايا السلام والجهات المختصة رفعت 5 نقاط تفتيش وفتحت 52 طريقا مغلقا في سامراء استجابة لمطالب الاهالي بإنهاء الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين وإنعاش المصالح الحياتية والعيشة".

وبين ان رفع نقاط التفتيش وفتح الطرق تم بالاتفاق بين وجهاء سامراء والحكومة المحلية بعد تلاشي المخاطر الأمنية والاستقرار الذي يسود سامراء.

وأغلقت قوات الأمن وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري في العام 2007 أغلب الطرق والشوارع في قضاء سامراء لمنع الهجمات الارهابية بالمفخخات والعبوات الناسفة.

وتحظى مدينة سامراء بقدسية لدى المسلمين الشيعة الإمامية كونها تضم مرقد إماميهما العاشر والحادي عشر، وهما علي الهادي والحسن العسكري.

وكان مرقد الامامين في سامراء تعرض لتفجير في 22 شباط/فبراير 2006 اطلق شرارة اعمال عنف طائفية أودت بحياة عشرات الالاف من العراقيين.

وسامُرّاءُ مدينة عراقية حاضرة وتاريخية تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة وهي مركز قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين.

تقع شمال العاصمة بغداد وتبعد عنها 125 كيلومترا، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة

وكانت سامراء عاصمة الدولة العباسية بعد بغداد، وكان اسمها آنذاك "سر من رأى" وقد بناها الخليفة المعتصم بالله عام 221هـ/835م لتكون عاصمة دولته وما تزال آثارها التاريخية موجودة وقبلة للسواح.