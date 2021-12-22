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بعد 13 عاماً في السجن.. الافراج عن ابن اخ صدام حسين بعد تبرئته من الإرهاب

Category: أمـن

Date: 2021-12-22T14:57:36+0000
بعد 13 عاماً في السجن.. الافراج عن ابن اخ صدام حسين بعد تبرئته من الإرهاب

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، بأنه تم الإفراج عن ابن الأخ غير الشقيق لرئيس النظام السابق صدام حسين بعد تبرئته من تهمة الإرهاب.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار في جنوبي العراق، قررت الإفراج عن (ياسر سبعاوي إبراهيم الحسن) ابن اخ رئيس النظام السابق صدام حسين بعد تبرئته من تهمة الارهاب المنسوبة إليه".

وبين ان "المفرج عنه قضى 13 عاماً في سجن الناصرية المركزي (الحوت) بتهمة الارهاب، وتم الافراج عنه بعد اعادة محاكمته".

وكانت القوات الامنية العراقية قد اعلنت في 10 تشرين الاول/ اكتوبر 2005، عن القاء القبض على ياسر سبعاوي ابن سبعاوي ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام حسين، بعملية امنية في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، بتهمة تمويل الجماعات الارهابية، وذلك بعد أن أجبرته السلطات السورية على الرحيل الى العراق ولم تسلمه الى السلطات العراقية، الا انها أبلغت بالمسؤولين الأمريكيين بمكانه والذين مرروا بدورهم المعلومات للأمن العراقي.

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