بعد 12 عاما من الملاحقة .. السلطات العراقية تعتقل قاتل مشرف تربوي ومدير مدرسة

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، بالقاء القبض على شخص متهم بقتل تربويين اثنين في محافظة ميسان وذلك بعد ملاحقة استمرت نحو 12 سنة.

وقال الجهاز في بيان، إن مفارزه في محافظة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم قتل مشرفاً تربوياً ومدير مدرسة في محافظة ميسان في العام 2011 ولاذ بالفرار.

ووفقا للبيان فإن المتهم، بقي بعدها يتنقل بين المحافظات حتى استقر في بغداد، وقد تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالإستناد إلى الجهد الفني والاستخباري وبعد استحصال الموافقات القضائية من التوصل إلى مكان الهدف والقبض عليه.

وأضاف البيان أنه وجرى تسليمه إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.