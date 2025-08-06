بعد 10 سنوات من "التخفي".. الاستخبارات العراقية تطيح بعنصر بارز في داعش

شفق نيوز- نينوى

أعلنت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن الوطني تمكن من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش البارزين، المدعو "أبو سالم العراقي"، في عملية استخبارية نوعية بمحافظة نينوى، بعد أكثر من عشر سنوات من التخفي بهويات مزورة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جرت في منطقة القطانبية ضمن قضاء سنجار، حيث تم استدراجه من خارج البلاد عبر عرض عمل وهمي نُسق من قبل الجهاز بواسطة أحد معارفه القدامى، ليُلقى القبض عليه داخل الأراضي العراقية".

وبينت أن "التحقيقات الأولية مع المعتقل أكدت تورطه بشكل مباشر في تصفية الجندي العراقي سمير مراد أحمد الفيلي، أحد أبناء قضاء خانقين، وذلك خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة من البلاد في عام 2014".

وفي سياق متصل، قال التحالف الدولي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تمثل نجاحاً جديداً في التنسيق الأمني والاستخباري بين القوات العراقية وشركائها الدوليين، ضمن الجهود المتواصلة للقضاء على ما تبقى من فلول التنظيم الإرهابي".

وأكد البيان أن "التحالف الدولي يواصل دعم المؤسسات الأمنية العراقية في بناء قدراتها، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وصولاً إلى عراق أكثر أمناً واستقراراً".

ويُعد "أبو سالم" أحد أخطر المطلوبين، إذ تنقل لسنوات بين العراق وسوريا مستخدماً هويات مزورة، في محاولة للفرار من الملاحقة القضائية، قبل أن تتمكن الاستخبارات من كشف هويته الحقيقية ومتابعته بدقة.

ومن المقرر أن يُحال المتهم إلى الجهات القضائية المختصة، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.