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بعد 10 ساعات.. القبض على قاتل منتسب العتبة العباسية في كربلاء

Category: أمـن

Date: 2022-06-01T14:55:43+0000
بعد 10 ساعات.. القبض على قاتل منتسب العتبة العباسية في كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كربلاء، يوم الاربعاء، بإلقاء القبض على قاتل أحد منتسبي العتبة العباسية "بوقت قياسي".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة كربلاء وبعد التحري وجمع المعلومات توصلت إلى هوية الشخص الذي قتل المنتسب في العتبة العباسية ليلة أمس، في منطقة الجدول الغربي بالمحافظة".

وبين أن "عملية الاعتقال تمت بعد عشر ساعات من ارتكاب الجريمة".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني في كربلاء، وكالة شفق نيوز بأن قوة امنية عثرت اليوم، على جثة شخص يعمل منتسباً في العتبة العباسية في محافظة كربلاء وعليها آثار إطلاق نار في مناطق متفرقة من جسمه في احدى المناطق وسط المحافظة.

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