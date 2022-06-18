بعد 10 دقائق على جريمة قتل.. النجدة تطوق منطقة ببغداد وتكشف النتائج

شفق نيوز/ اصدرت شرطة نجدة بغداد، يوم السبت، بياناً توضيحياً بشأن قتل امرأة واصابة شخصين آخرين في منطقة الحرية.

وذكر بيان لشرطة النجدة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دوريات قاطع نجدة الحرية تمكنت من القبض على شخصين بعد قيامهما بإطلاق العيارات النارية على دار احد المواطنين ضمن منطقة الحرية وقد أدى اطلاق النار الى مقتل مواطنة واصابة شخصين كانوا داخل الدار اثناء الاعتداء من قبل المسلحين".

ولفت الى أن "عملية القبض تمت بعد اتصال المواطنين بسيطرة النجدة والابلاغ عن اطلاق نار ضمن المنطقة، وعلى الفور تم اشعار دوريات نجدة الحرية وخلال اقل من عشر دقائق تم تطويق المنطقة والقبض على الجناة وضبط السلاح الذي كان بحوزتهم وهو عبارة عن بندقية كلاشنكوف وتم تسليمهم الى الجهات المختصة اصوليا".

وكان مصدر أمني مسؤول قد افاد، في وقت سابق من مساء اليوم، بمقتل امرأة وإصابة أشخاص بجروح جراء هجوم بقنبلة يدوية استهدفت مولدة كهربائية أهلية شمالي العاصمة بغداد.