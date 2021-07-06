بعد يوم من قصف عين الأسد.. وفد عسكري وأمني رفيع يتفقد القاعدة والشريط الحدودي

شفق نيوز/ وصل وفد أمني وعسكري رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، يوم الثلاثاء، محافظة الأنبار.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أن الوفد تفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الامنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.

وضم الوفد قائد القوات البرية وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوة الجوية ومدير عمليات الحشد وكبار القادة من جميع الأجهزة الأمنية.

وجاءت الزيارة بعد يوم من سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية، في محافظة الأنبار، من دون وقوع خسائر.

كما تأتي بعد أيام قليلة من شن غارات أمريكية على مواقع فصائل مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية"ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أميركيين ومنشآت أميركية في العراق".

واستهدف 43 هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي، في هجمات غالبا تنسب إلى جماعات موالية لإيران.