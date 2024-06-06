بعد يوم حافل.. النجف تتصدر المشهد مجدداً بجثة "متفسخة"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف يوم الجمعة، بالعثور على جثة مجهولة الهوية جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على الجثة على ضفاف شط المشخاب بناحية المشخاب جنوبي مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الجثة كانت متفسخة من دون بيان تفاصيل أكثر حولها".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

ويأتي الحادث بعد أقل من يوم من العثور على جثتين، أحدهما تعود الى امرأة مقتولة شنقاً في النجف.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة امرأة مقتولة شنقاً في الثلاثينات من عمرها، حيث وجدت مهشمة الرأس، و ملفوفة بسجادة وملقاة قرب جامعة قرطبة على الطريق السياحي بالكوفة وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وتابع، ان "شخصاً في الثلاثينبات من عمره ايضا عثر عليه مقتول نحراً داخل مقبرة وادي السلام وسط مدينة النجف مركز المحافظة".