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بعد يومين من اختطافه.. داعش يقطع رأس جندي عراقي على الحدود السورية

Category: أمـن

Date: 2021-09-01T21:04:41+0000
بعد يومين من اختطافه.. داعش يقطع رأس جندي عراقي على الحدود السورية

شفق نيوز / عثرت قوات الأمن العراقية، مساء الأربعاء، على جثة جندي ضمن قوات حرس الحدود "مقطوع الرأس" بعد يومين من اختطافه على الحدود العراقية السورية.

وأفاد مصدر في حرس الحدود العراقي ضمن قضاء القائم غربي الأنبار، لوكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية عثرت على جثة الجندي مقطوع الرأس، قرب منفذ الوليد الحدودي بين العراق وسوريا".

وذكر المصدر، أن "الجندي كان قد اختطف من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، إبان تعرضه لإحدى القطعات الأمنية قرب الحدود، قبل يومين".

وكان مصدر أمني قد أبلغ الوكالة، الاثنين الماضي، بسقوط ضحية من حرس الحدود وإصابة آخر وفقدان ثالث بهجوم مزدوج غربي العراق.

وأضاف المصدر، أن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للواء 15 حرس الحدود العراقي (قاطع عكاشات) وأعقبها إطلاق نار على العجلة ذاتها".

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