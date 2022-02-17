اطلاق سراح صاحب صيرفة مختطف مقابل فدية ومقتل مدني في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بالافراج عن صاحب صيرفة بعد يومين على اختطافه شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه تم إطلاق سراح صاحب مكتب الصيرفة الذي تم خطفه قبل يومين من منطقة جميلة شرقي بغداد مقابل فدية مالية لم يعرف قدرها.

وطبقا للمعلومات الواردة فإن العصابة التي اختطفت الصيرفي متخصصة بالخطف والسطو المسلح.

وكان مصدر أمني في بغداد قد افاد ، مساء يوم الثلاثاء، باختطاف صاحب مكتب صيرفة من قبل مسلحين مجهولين واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي حادث ثان قال المصدر إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم صوب مدني بالقرب من علوة "زويني" باتجاه منطقة "حي اور" شرقي بغداد مما اسفر عن مقتله في الحال بعد اصابته بمنطقة الرأس بعدة رصاصات.