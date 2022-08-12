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بعد يومين على وضعه من قبل الكاظمي.. عمل تخريبي يطال "حجر أساس " مطار الموصل (صورة)

Category: أمـن

Date: 2022-08-12T19:25:07+0000
بعد يومين على وضعه من قبل الكاظمي.. عمل تخريبي يطال "حجر أساس " مطار الموصل (صورة)

شفق نيوز/ تعرض موقع حجر الأساس لمطار الموصل يوم الجمعة لعمل تخريبي من قبل مجهولين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن حجر الأساس الذي وضع من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تعرض لعمل تخريبي من قبل مجهولين.

واضاف المصدر؛ ان الجهات الامنية لم تستدل على الفاعلين إلى هذا الوقت والتحقيقات متواصلة لمعرفة الفاعلين.

وصل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، صباح يوم  الأربعاء الماضي، إلى مدينة الموصل من أجل وضع حجر الأساس لمشروع إعادة إعمار مطار الموصل، الذي تضرر أثناء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في الموصل، إن ومحافظ نينوى نجم الجبوري، وضعا الحجر الأساس لمشروع إعادة إعمار وتطوير مطار الموصل الدولي، بعد توقيع العقود مع الشركات المنفذة للمشروع يوم امس.

وأضاف أن الكاظمي غادر المدينة على الفور، بعد وضع الحجر الأساس بحضور عدد محدود من الشخصيات غالبيتهم كانوا من نواب المحافظة.

من جانبه قال محافظ نينوى لوكالة شفق نيوز، إن المطار سيكون قابلاً لاستقبال طائرات الشحن العملاقة والطائرات الكبيرة، بخاصة أن المشروع الجديد سيعتمد على تطوير المدرج القديم".

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