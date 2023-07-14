بعد أيام على اختطافه من قبل داعش..العثور على جثة مزارع في كركوك

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الجمعة، بالعثور على جثة مزارع مقتولا بعد أيام من اختطافه جنوب غربي المحافظة.

وابلغ مصدر في شرطة قضاء الحويجة وكالة شفق نيوز، بأن قوات من الشرطة والأهالي عثروا على جثة مزارع وعليها آثار اطلاقات نارية بمناطق متعددة من الجسد وذلك في منطقة (وادي زغيتون).

وبحسب المصدر فان عناصر داعش اختطفت الضحية من احد البساتين في قرية(المنسية)التابعة لناحية الرشاد جنوب غربي كركوك.

وبين ان المغدور من اهالي محافظة ديالى ويعمل في احد بساتين ناحية الرشاد واختطف بتاريخ 10 تموز الحالي بناء على بلاغ من صاحب البستان باختفائه.

ومازالت قرى ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك تحوي بؤرا و اوكارا خطيرة لداعش عى الرغم من مرور 6 سنوات على تحريرها من قبضة التنظيم المتشدد.