بعد وفاة مديرها .. اعادة ديار شوكت مديرا لشرطة خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني رفيع في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، باعادة العميد ديار شوكت الى منصب مدير شرطة خانقين خلفا للمدير السابق الذي توفي اثر حادث سير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان أوامر من الجهات الامنية العليا أعادت العميد ديار شوكت الى منصبه مديرا لشرطة خانقين خلفا للعميد ادريس محمد مولود الذي قضى أمس بحادث سير بين قضاء كلار و مدينة السليمانية.

واضاف ان "شوكت باشر مهامه رسميا اليوم لادارة اقسام الشرطة في خانقين و السعدية وجلولاء وقره تبه".

يذكر ان العميد ديار شوكت تولى منصب ادارة شرطة خانقين في شباط من العام 2020 وأُعفي من منصبه ونقل الى دائرة امنية اخرى أواخر العام 2022.