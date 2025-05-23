بعد وفاة طالبين.. الجيش العراقي يغير أوقات التدريبات العسكرية

شفق نيوز/ اعلنت رئاسة اركان الجيش، يوم الجمعة، إجراء تعديلات على أوقات تدريب الطلاب في الكلية العسكرية، وذلك على خلفية وفاة طالبين.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء الماضي، عن وفاة أحد طلاب الدورة (89) في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار، نتيجة إصابته بمضاعفات صحية ناجمة عن تعرضه لأشعة الشمس، فيما يخضع طالبان آخران للمراقبة الصحية، وتماثل ستة طلاب آخرين للشفاء.

وإثر هذه الأحداث المؤسفة، أفاد مصدر في رئاسة الأركان العراقية، لوكالة شفق نيوز، بـ"إلغاء التدريب عند الظهر في الصيف، واجراء تعديل على جدول التدريب للدورات كافة، ليكون من الساعة السادسة صباحًا حتى العاشرة صباحًا، ومن الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً".

وفي وقت سابق، وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل مجلس تحقيقي عاجل لكشف المُقصّرين في قضية وفاة الطالب بالكلية العسكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أمر بـ"إعفاء كل من رئيس الأكاديمية العسكرية، ومعاونه، وعميد الكلية العسكرية الرابعة، وآمر الفوج المختص، وسحب يدهم من العمل لحين انتهاء التحقيقات".