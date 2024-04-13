بعد وفاة الأب وابنه.. القوات الأمنية تعتقل المتسبب بمشاجرة الحويجة

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، مساء اليوم السبت، اعتقال المتسبب بمشاجرة مع المتوفي ونجله بسبب المشاجرة جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان"مشاجرة وقعت بين شخصين بالأيدي الطرف الاول سعد حمودي والطرف الثاني يدعى عمر عدنان وأربعة آخرين معه وتم القبض على أحدهم وفرار الباقين".

وأكد أن"المتوفي واثناء نقله الى الطب العدلي توفي نجله واصيب ثلاثة اخرين معه".

وتابع المصدر ان "المتشاجرين كانوا عائدين من مناسك العمرة وجرت المشاجرة في حي السراي وسط قضاء الحويجة وان مذكرات قبض وفق المادة 406 من قانون العقوبات صدرت بحق الهاربين".

وفي وقت سابق قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان حادث سير وقع قرب قرية برمية أثناء نقل جثة مدني وتسبب عنها وفاة نجله معه واصابة ثلاثة اخرين على طريق كركوك الحويجة جنوب غربي كركوك.