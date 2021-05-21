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بعد واقعة الفرار.. توجيهات بنقل سجناء "خطرين" في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-05-21T17:23:13+0000
بعد واقعة الفرار.. توجيهات بنقل سجناء "خطرين" في نينوى

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، صدور توجيهات بنقل سجناء "خطرين" من نينوى إلى سجون "محكمة"، دون الكشف عنها.

وقال رسول في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "واع" إن "هناك توجيهات لنقل السجناء الخطرين في الموصل لسجون مُحكمة".

ولم يشر رسول إلى هوية هؤلاء السجناء، وهم في الغالب العناصر الخطرة في تنظيم داعش.

وتأتي هذه التوجيهات بعد فرار 21 سجيناً من تجار المخدرات قبل عدة أسابيع من سجن في محافظة المثنى جنوبي البلاد.  

وأضاف رسول أن "هناك توجيهات لنقل المسجونين للسجون المُحكمة بشكل أكبر، كون قيادات الشرطة لديها سجون، لكن الأعداد كثيرة، وتم العمل بهذا الخصوص".

وأشار إلى أن "هناك خطة موضوعة، حيث كان هناك استيعاب للسجناء الخطرين، وأن الوضع الأمني في نينوى يسير بشكل جيد، وأن هناك أمناً واستقراراً والقطعات تقوم بعمليات نوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية". 

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