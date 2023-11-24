بعد هروب واختفاء دام 9 سنوات .. القبض على اثنين من منفذي مجزرة سبايكر

شفق نيوز/ أفادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخصين بتهمة المشاركة في قتل المئات من الطلبة العسكريين بما تُعرف بمجزرة "سبايكر" في مدينة تكريت.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة من القاء القبض على اثنين من منفذي جريمة سبايكر بعد ان اختفيا "9" تسع سنوات في إحدى دول الجوار"، هذا ولم يذكر البيان أسم الدولة.

وقتل تنظيم "داعش" رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.