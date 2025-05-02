بعد هروب نزيلين من سجن الحلة.. وزير العدل يُعفي المدير والمعاون ويحيل الطاقم للتحقيق

شفق نيوز/ أعلن وزير العدل خالد شوان، ليل الجمعة السبت، إعفاء مدير سجن الحلة الإصلاحي ومعاونه من منصبيهما، وذلك عقب حادثة هروب نزيلين من السجن الواقع وسط محافظة بابل.

وقال شواني في مؤتمر صحفي حضرتهلوكالة شفق نيوز، إنه قرر ايضاً إحالة جميع موظفي السجن إلى التحقيق.

القرار جاء بعد وقت قليل من إحالة مدير سجن الحلة ومعاونيه ومسؤول الأمنية للتحقيق وسحب يدهم.

وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الحادث، بعد إلقاء القبض على السجين الثاني، بعد ساعات فقط من اعتقال السجين الأول الهارب.

وأوضح المصدر أن أحد السجينين محكوم بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاتجار بالمخدرات، فيما حُكم على الآخر بالسجن ستة أشهر بتهمة السرقة.

وأشار المصدر إلى أن عملية الهروب أثارت استنفارًا أمنيًا واسعًا داخل المحافظة، حيث أطلقت قيادة شرطة بابل حملة تفتيش وانتشار أمني مكثف، أسفرت عن القبض على الفارّين.