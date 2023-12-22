بعد هروبهم خارج البلاد .. السلطات العراقية تعتقل 18 مطلوبا احدهم متورط بمجزرة سبايكر

شفق نيوز/ قالت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، إن الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على 18 مطلوباً للقضاء وفق مذكرات قبض صدرت بحقهم منذ العام 2015 بعد هروبهم خارج البلاد.

وأوضحت العمليات المشتركة في بيان اليوم، أن أحد هؤلاء المطلوبين متورط بمجزرة سبايكر والمشاركة بقتل المئات من المواطنين العراقيين، حيث كان يختبأ في احدى دول الجوار متنكرا بأسماء وأوراق "مزيفة".

وكانت القيادة قد أفادت في شهر تشرين الثاني الماضي، بإلقاء القبض على شخصين بتهمة المشاركة في قتل المئات من الطلبة العسكريين بما تُعرف بمجزرة "سبايكر" في مدينة تكريت.

وقتل تنظيم "داعش" رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صوراً ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.