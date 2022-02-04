بعد هدنة هشة.. القوات الأمنية تبدأ بفرض حظر للتجوال في قلعة صالح بميسان

شفق نيوز/ باشرت القوات الامنية في محافظة ميسان يوم الجمعة، بفرض حظر التجوال في أحد أقضية المحافظة.

وابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن القوات الأمنية بدأت بفرض حظر شامل للتجوال في قضاء قلعة صالح بميسان بعد انتهاء الهدنة بين العشائر المتنازعة.

واضاف المصدر؛ أن القوات الأمنية أبلغت المواطنين عبر مكبرات الصوت بعدم الخروج والتزام بيوتهم حفاظا على ارواحهم خوفا من اندلاع اشتباكات عنيفة بين قبيلتين في القضاء.

وقال قائممقام قضاء قلعة صالح جنوبي محافظة ميسان علي المحمداوي لوكالة شفق نيوز، في (2 شباط الحالي)، إن "النزاع العشائري الدائر حاليا في المحافظة يمتد لأكثر من 15 سنة، وتجدد مؤخراً بسبب حالة قتل، كما أن السلاح المستخدم فيه هو المتوسط فقط".

وأضاف أن "الاجهزة الامنية تواجه صعوبة بفرض السيطرة، بسبب تلقي القوات الامنية أوامر عليا من الجهات الحكومية بأن من يقتل عنصراً عشائرياً خارجاً عن القانون يتحمل مسؤوليته، وعليكم فرض السيطرة دون استخدام السلاح معهم".

وكانت القوات الأمنية فرضت سيطرة على النزاع العشائري بشق الأنفس، قبل أن يتفجر مجدداً، وتسبب بمقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين بجروح.