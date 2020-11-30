بعد هجوم أمس.. قوات الامن تحصن مصفى الصينية من هجمات "المفارز المتحركة"

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الاثنين، الشروع بخطة امنية شاملة لتحصين مصفي الصينية غربي قضاء بيجي شمالي المحافظة من هجمات صاروخية محتملة على خلفية هجوم امس والذي تبناه تنظيم "داعش".

وقال قائممقام قضاء بيجي سعد الخزعل لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات صلاح الدين شرعت بنشر دوريات وتحصينات في محيط واطراف مصفى الصينية تحسباً لأي هجمات صاروخية محتملة ربما تستهدف المصفى".

وعزا الخزعل هجوم مصفى الصينية أمس إلى "وجود مفارز متحركة لتنظيم داعش في محيط ناحية الصينية تشن هجمات وتختفي في ملاذات وعرة".

وأكد الخزعل أن "اضرار قصف مصفى الصينية مادية طفيفة"، مشيراً إلى "عدم تضرر الخزانات أو الانابيب أو المنظومة في المصفى بعد سيطرة فرق الدفاع المدني على الحريق بالفور".

وتبنى تنظيم "داعش" امس الاحد، مهاجمة مصفاة نفط في محافظة صلاح الدين.

ونقلت وكالة رويترز، إن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن مهاجمة مصفاة نفط في شمال العراق.

ونشبت النيران مساء امس الأحد، نتيجة قصف صاروخي استهدف مصفى للنفط في محافظة صلاح الدين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الصاروخ سقط داخل مصفى الصينية في قضاء بيجي، وتسبب بخرق في احدى الانابيب النفطية وحرقه.

وأضاف أن الجهات المسؤولة سارعت إلى غلق الصمامات، وتتم محاولة احتواء الحريق الناتج عن القصف.

من جانبه قال قائممقام بيجي شمالي صلاح الدين سعد الخزعل لوكالة شفق نيوز، إن جهة انطلاق الصاروخ مجهولة حتى الأن، ولم نعرف حجم الخسائر والأضرار بعد.

وتعمل هذه المصفاة بطاقة تصل إلى 20 ألف برميل يوميا، وكانت قد أعادت الحكومة العراقية تشغيلها في 2017، بعدما تعرضت للعديد من الأضرار التي طالتها بسبب وجود تنظيم داعش في المنطقة في 2014.

وتغذي هذه المصفاة حاجة المناطق المجاورة لها من المشتقات النفطية، إضافة إلى أنها تغذي محطات الكهرباء المجاورة لها.