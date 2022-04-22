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بعد هجوم على الجيش.. ضحيتان وجرحى بانفجار قرب خانقين

Category: أمـن

Date: 2022-04-22T06:08:39+0000
بعد هجوم على الجيش.. ضحيتان وجرحى بانفجار قرب خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوقوع ضحيتان وثلاثة جرحى بانفجار استهدف عجلة مدنية في أطراف قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار وقع بعبوة ناسفة في قرية المعدان التابعة لقولاي في اطراف قضاء خانقين.

يأتي الانفجار بعد ساعات قليلة، من هجوم لعناصر من داعش على نقطة امنية تابعة للفرقة الأولى من الجيش في منطقة (قولاي) في اطراف خانقين، مما أسفر عن سقوط ضحية من الجيش وإصابة ثلاثة اخرين بجروح.

وصعّد تنظيم داعش هجماته في الأيام الأخيرة في المناطق الساخنة بديالى بتعرضات استهدفت نقاط المرابطة التابعة للأجهزة الأمنية والحشد الشعبي.

 

 

 

 

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