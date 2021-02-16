بعد هجوم أربيل.. القوات الأمريكية تشدد إجراءاتها في "عين الأسد"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني من داخل قاعدة "عين الأسد" الجوية بمحافظة الانبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، بقيام القوات الأمريكية المتواجدة في القاعدة باتخاذ إجراءات أمنية مكثفة تمثلت باستطلاع ومراقبة محيط القاعدة.

وتأتي هذه التحركات بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف أربيل وقاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي بجوار المطار، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 9 آخرين بينهم جندي أمريكي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القوات الأمريكية غربي الانبار، تمثلت بعملية استطلاع جوي مكثف في سماء المناطق القريبة من القاعدة، ورفع منطاد مراقبة بالجزء الجنوبي من القاعدة المحاذي لنهر الفرات مع تسيير دوريات للجيش العراقي".

وأضاف المصدر قائلاً، إن "القوات الأمريكية شددت إجراءات التفتيش والتدقيق لكافة المنتسبين والعاملين الداخلين إلى القاعدة، فضلا عن عدم السماح لعدد من العاملين بدخول القاعدة، لاشعار آخر".