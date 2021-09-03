بعد هجوم دامٍ لداعش.. الجيش العراقي ينسحب ثم يعود لمنطقة في كركوك

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ناصر هركي، يوم الجمعة، عن انسحاب قوات الجيش العراقي من منطقة شهدت هجوما لتنظيم داعش في محافظة كركوك على مقربة من حدود قضاء مخمور التابع لنينوى، وذلك قبل أن تعود إلى المنطقة مجدداً.

جاء حديث هركي لوكالة شفق نيوز بعد قيامه بجولة ميدانية في المنطقة التي شهدت هجوما لداعش في ناحية سركران التابعة لقضاء الدبس.

ووقع الهجوم في قرية "شحل القديمة" مساء الخميس، وأسفر عن مقتل جندي عراقي وإصابة 7 مدنيين بجروح.

وقال هركي إن قوات الجيش التي تتولى تأمين المنطقة انسحبت صباح اليوم على خلفية الهجوم، وهو ما أثار مخاوف الأهالي ودفع البعض إلى النزوح خشية تعرضهم لهجمات أخرى.

وأضاف أنه توجه إلى المنطقة بعد أن تلقى اتصالا من أحد أهالي قرى المنطقة وانه التقى بقائد الفوج هناك وأجرى اتصالات مع قادة عسكريين ومسؤولين آخرين، مبينا أن القوة العسكرية عادت بعد ظهر اليوم إلى مواقعها في المنطقة.

في الأثناء، أفادت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، بـ"عدم صحة المعلومات التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بإخلاء عدد من مقراتها"، مبينة أنها "معلومات كاذبة ويروجها من يسعى لدعم الانشطة الارهابية".

وأضافت في بيان أنها "ستقيم دعاوى بالمحاكم المختصة بتهمة ارباك الوضع الامني في المحافظة".