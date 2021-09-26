بعد هجوم دامٍ .. قوات الأمن تداهم بؤر داعش في قاطعين ساخنين بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بديالى يوم الاحد انطلاق عمليتين أمنيتين لملاحقة بؤر ساخنة لداعش في قاطعين ساخنين على خلفية هجوم دام مساء أمس السبت خلف عدة ضحايا وجرحى.

وقال مصدر في شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مشتركة من (فوج طوارئ ديالى النموذجي والفوج التكتيكي وأفواج طوارئ ٣و٤و٥و٦و٨ وقسم مكافحة المتفجرات والجهد الهندسي وقسم الكلاب البوليسية) شنت عملية أمنية لتفتيش ومداهمة البساتين القريبة من مناطق (زاغنية عبد الحميد و زهره والحد الأخضر) على خلفية الهجوم الإرهابي المزدوج ليلة امس في منطقة حد الأخضر في اطراف ناحية العبارة ١٥ كم شمال شرق بعقوبة والذي أوقع ٥ ضحايا بينهم ضابط شرطة وعناصر أمنية ومدنيين وإصابة آخرين.

وفي سياق متصل أفاد المصدر نفسه انطلاق عملية عسكرية في قضاء الخالص على حاوي العظيم شمالي ديالى شملت المحور الأول. من معبر الميتة الى معبر البو طلحة القوة ( لواء ٢ فوج٢ فرقة١ جيش عراقي).

واضاف أن "المحور الثاني من معبر الميتة الى معبر النعمان القوة المشاركة (فوج ١لواء٢فرقة١)".

وبين أن الهدف من العمليتين ملاحقة بؤر داعش ومنعها من التخطيط لهجمات إرهابية جديدة وتأمين محيط الوحدات الإدارية الساخنة.