سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد هجوم دامٍ .. قوات الأمن تداهم بؤر داعش في قاطعين ساخنين بديالى

Category: أمـن

Date: 2021-09-26T06:59:19+0000
بعد هجوم دامٍ .. قوات الأمن تداهم بؤر داعش في قاطعين ساخنين بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بديالى يوم الاحد انطلاق عمليتين أمنيتين لملاحقة بؤر ساخنة لداعش في قاطعين ساخنين على خلفية هجوم دام مساء أمس السبت خلف عدة ضحايا وجرحى.

وقال مصدر في شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "قوات مشتركة من (فوج طوارئ ديالى النموذجي والفوج التكتيكي وأفواج طوارئ ٣و٤و٥و٦و٨ وقسم مكافحة المتفجرات والجهد الهندسي وقسم الكلاب البوليسية) شنت عملية أمنية لتفتيش ومداهمة البساتين القريبة من مناطق (زاغنية عبد الحميد و زهره والحد الأخضر) على خلفية الهجوم الإرهابي المزدوج ليلة امس في منطقة حد الأخضر في اطراف ناحية العبارة ١٥ كم شمال شرق بعقوبة والذي أوقع ٥ ضحايا بينهم ضابط شرطة وعناصر أمنية ومدنيين وإصابة آخرين.

وفي سياق متصل أفاد المصدر نفسه انطلاق عملية عسكرية في قضاء الخالص على حاوي العظيم شمالي ديالى شملت المحور الأول. من معبر الميتة الى معبر البو طلحة القوة ( لواء ٢ فوج٢ فرقة١ جيش عراقي).

واضاف أن "المحور الثاني من معبر الميتة الى معبر النعمان القوة المشاركة (فوج ١لواء٢فرقة١)".

وبين أن الهدف من العمليتين ملاحقة بؤر داعش ومنعها من التخطيط لهجمات إرهابية جديدة وتأمين محيط الوحدات الإدارية الساخنة.

related

داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

Date: 2020-12-30 14:11:58
داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

ضحايا وجرحى والاستيلاء على نقطة للجيش بهجومين لداعش في ديالى

Date: 2021-09-12 18:43:18
ضحايا وجرحى والاستيلاء على نقطة للجيش بهجومين لداعش في ديالى

إنطلاق عملية عسكرية من ثلاثة محاور لتعقب خلايا داعش في ديالى

Date: 2021-06-19 07:44:23
إنطلاق عملية عسكرية من ثلاثة محاور لتعقب خلايا داعش في ديالى

القبض على 3 من داعش بينهم قيادي بالتنظيم في ديالى ونينوى

Date: 2021-09-07 13:41:04
القبض على 3 من داعش بينهم قيادي بالتنظيم في ديالى ونينوى

الأنبار وديالى.. الإطاحة بـ"إرهابيين" اثنين وتدمير سجن لداعش

Date: 2021-01-11 19:20:08
الأنبار وديالى.. الإطاحة بـ"إرهابيين" اثنين وتدمير سجن لداعش

تحذيرات من احياء "ولاية داعش" بين ديالى وحدود اقليم كوردستان

Date: 2020-04-25 12:46:10
تحذيرات من احياء "ولاية داعش" بين ديالى وحدود اقليم كوردستان

غداة هجوم على البيشمركة.. تشديد الأمن بين ديالى والسليمانية

Date: 2021-05-12 09:18:52
غداة هجوم على البيشمركة.. تشديد الأمن بين ديالى والسليمانية

قنص جندي واصابة اخرين بينهم ضابط شمالي ديالى

Date: 2020-05-04 10:20:49
قنص جندي واصابة اخرين بينهم ضابط شمالي ديالى