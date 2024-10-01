بعد هجوم مطار بغداد .. السوداني يوجه بالتحقيق "الفوري" وإيداع مسؤول أمني التوقيف

شفق نيوز/ افاد اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، بأن الأخير وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإجراء التحقيق "الفوري" لمعرفة أسباب الخرق الأمني بإطلاق عدد من صواريخ "الكاتيوشا" من منطقة العامرية ليلة أمس صوب مطار بغداد الدولي.

وقال اللواء عبد الله في بيان اليوم، إن السوداني وجّه بإعلان نتائج التحقيق وتحديد المقصرين خلال 48 ساعة .

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إيداع مسؤول أمني على خلفية القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق البلاد، تحاول عناصر خارجة عن القانون تعكير صفو الأمن، وكان آخرها ما حصل من خرق في الساعة 0020 من اليوم الأول من تشرين الأول 2024 على مطار بغداد الدولي".

وأشار البيان الى سقوط صاروخين نوع كاتيوشا الأول في المرآب الخاص بالفوج الثاني لجهاز مكافحة الإرهاب والآخر في ساحة متروكة داخل المطار.

ولفتت الوزارة الى أنها "باشرت بإجراء التحقيق بحق القوة الماسكة للمنطقة في منطقة العامرية ببغداد والتي حصل من قاطع مسؤوليتها الخرق ، وإيداع آمر القوة التوقيف لمعرفة أسباب وملابسات هذا التهاون في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وشددت وزارة الداخلية على أنها "ستحاسب بقوة كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن الوطن واستقراره".

وتعرضت قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الى قصف بثلاثة صواريخ، حيث سقط الأول بمحيط القاعدة، والآخر عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الإرهاب، والآخر قرب مدرج في المطار المدني، وفقا لما أفاده مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

كما أشار المصدر إلى أن مصدر القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد، كما تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف.

وقال المصدر إن المنصة كانت في ساحة متروكة في منطقة العامرية، وتمكنت القوات الأمنية من تفكيكها وإبطالها.