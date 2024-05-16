بعد هجوم العيث.. خطة أمنية "جديدة" بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن خطة أمنية جديدة دخلت حيز التنفيذ في المناطق الحدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين بعد هجوم العيث.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن"القيادات الأمنية العليا في بغداد تسلمت نتائج التحقيق بحادثة التعرض الإرهابي لعصابات داعش على قوات الجيش في منطقة العيث ضمن قاطع مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين قبل يومين والذي أسفر عن مقتل 6 منتسبين من الجيش بينهم آمر فوج وإصابة 4 آخرين".

وأضاف أن "عدة توجيهات أمنية صدرت على خلفية الحادث بمقدمتها وضع خطة أمنية جديدة تتمثل بتعزيز الأمن بقوات إضافية وسد الثغرات الأمنية في المنطقة ونصب كاميرات حرارية لرصد حركة المجاميع الإرهابية".

وأشار المصدر الى أن"القوات الأمنية بدأت بتطبيق خطة الإنتشار الجديدة، فضلا عن المباشرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب المنفذين للهجوم والتوصل إليهم والقصاص منهم".