بعد هجوم "البو بالي".. احباط تعرض استهدف قرية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، بإحباط تعرض "ارهابي" استهدف قرية زراعية في اطراف ناحية السلام شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز، أن قرية (الهاروجة) الواقعة على بعد 14 كم شمال شرق ناحية السلام، (25 كم شمال شرق بعقوبة)، تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين"، مبينا أن السكان وقوات الأمن هرعوا وردوا على مصدر النيران واحبطوا التعرض دون أي خسائر أو إصابات بشرية.

واضاف أن قوات من الجيش والشرطة وباسناد من السكان يواصلون عمليات البحث والتمشيط عن مصادر الهجوم".

وتعرضت قرية "البو بالي" في ديالى، في وقت سابق، لهجوم "إرهابي" هو الأشد من نوعه منذ 10 سنوات، وخلف 14 قتيلاً ومصاب.