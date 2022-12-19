بعد هجوم "البوبالي" بديالى.. الجيش يشن حملة تفتيش ونواب يهاجمون "الاستخبارات"

شفق نيوز/ شنت قوات الجيش العراقي، يوم الإثنين، حملة تفتيش بحثاً عن منفذي الهجوم على قرية "البو بالي" بديالى.

وقال قائممقام الخالص عدي الخدران لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم على قرية البو بالي ارهابي داعشي، وأن قوات الجيش تنتشر بكثافة وتشن حملة تفتيش وتمشيط بحثا عن المنفذين".

بدوره انتقد عضو لجنة الامن النيابية النائب احمد الموسوي دور "الاستخبارات" في المحافظة، تعليقاً على الهجوم.

وقال الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الى متى ستستمر هذه الخروقات في ديالى والى متى يستمر مسلسل الموت، اين دور الاستخبارات في المحافظة؟"، مستغرباً، "مجموعة من المجرمين تتحرك بهذا الشكل وتقوم بقتل الابرياء ونحن نمتلك جيش وشرطة وحشد واستخبارات وأمن وطني".

وتابع، "للمرة الالف نقول هنالك خلل في الجهد الاستخباري والفني ولم نرَ أي حل والضريبة هي دماء الأبرياء العزل".

من جانبه قال النائب طه المجمعي، "ندين ونستنكر الاعتداء الإرهابي الجبان الذي طال عدد من المواطنين الابرياء في منطقة "التحويلة " بقضاء الخالص".

واوضح، أن "هذا الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في قضاء الخالص محاولة خسيسة لزعزعة استقرار امن المحافظة"، داعياً الاجهزة الامنية إلى "تكثيف الجهود للحد من هكذا تعرضات وإفشال اي مخطط مستقبلي وإنزال القصاص العادل بحق من تسول نفسه العبث في حياة الأبرياء".

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق لوكالة شفق نيوز بسقوط ضحايا ومصابين بهجوم لداعش على قرية البو بالي التابعة لقضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة.

ولاحقاً، قال مصدر طبي في ديالى لوكالة شفق نيوز؛ أن "حصيلة هجوم داعش على قرية البو بالي ارتفعت إلى 6 ضحايا و8 مصابين بينهم حالة حرجة"، مشيرا إلى المصابين يخضعون للعناية الطبية في مستشفى الخالص".